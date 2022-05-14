شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له – بإذن الله – الشيخ خليفة بن زايد في خدمة البلاد والعباد.

وكتب الإمام الأكبر في تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك وتويتر "في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشُدُّ على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيسًا وقائدًا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان".

كان الإمام الأكبر قد نعى أمس الجمعة سمو الشيخ خلفيه بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالانجازات؛ قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الريادة والازدهار، مؤكدا أنه كان رمزا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزا يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان.