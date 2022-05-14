شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تقدم واجب العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت السفيرة نبيلة مكرم اليوم السبت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واجب العزاء لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث كان فى استقبالها سفيرة دولة الإمارات مريم الكعبى .

وكتبت السفيرة نبيلة مكرم كلمات رثاء للشيخ خليفة فى دفتر العزاء.



الوزيرة نبيلة مكرم مع سفيرة الإمارات

وقد بدأت سفارة الامارات اليوم استقبال العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد و تستمر حتى الخميس المقبل .

وكانت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة.



نبيلة مكرم

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.