شكرا لقرائتكم خبر عن فتح شارع القصاصين بالكوم الأخضر بعد رفع 400 طن مخلفات ورتش بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت محافظة الجيزة تواجد رتش ومخلفات بمنطقة أرض القصاصين بالكوم الأخضر بحي الطالبية تراكمت على مدار فترات زمنية وتسبب إعاقة حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الطالبية وهيئة النظافة بسرعة رفع كافة المخلفات الموجودة وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين

وقد قامت أجهزة محافظة الجيزة برفع كافة المخلفات بإجمالي 400 طن من أرض القصاصين وفتح الشارع أمام الحركة المرورية.

حيث أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات الموجودة بعددِ من النقاط التي تم رصدها وفى إطار الاهتمام البالغ برفع مستوي النظافة وإزالة أي شكل من أشكال المخلفات لإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور.

وأضاف المحافظ أن المنطقة التي تم رفع المخلفات منها عانت من تراكم الرتش والمخلفات بها الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات بالشارع، لافتا أنه تم توجيه حي الطالبية وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات، وفرق النظافة، وقد تم رفع كافة المخلفات، وفتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات .

ووجه المحافظ، حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجددًا ورفع كفاءة النظافة بها بشكل دورى.