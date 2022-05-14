شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ الشيخ محمد بن زايد باختياره رئيسا للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اختياره من قِبَل المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الكنيسة فى بيان لها نثق أنه سيسير على درب البناء والرقي والتقدم الذي أرساه الأب المؤسس صاحب السمو الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مستكملًا المسيرةالناجحة التي قادها الرئيس الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد.

وأختتمت بيانها نصلي لكي يوفق الله خطاه لما فيه الخير والسلام والبنيان لدولة الإمارات ولشعبها العظيم.