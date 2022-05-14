شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المقارئ بالجامع الأزهر برواية حفص عن عاصم والقراءات السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الجامع الأزهر ابتداءً من اليوم السبت، إقامة المقارئ اليومية برواية حفص عن عاصم، وكذلك مقارئ القراءات السبع – عدا قراءة الإمام عاصم -، وذلك في المواعيد التالية:- ١٠ ص مقرأة حفص عن عاصم، - ٤ عصرًا مقرأءة القراءات السبع.

على أن تُبَثَّ المقارئ مباشرة عبر مجموعات عامة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وروابطها هي:

- مقرأة حفص عن عاصم

https://www.facebook.com/groups/703197737564554/?ref=share_group_link

- مقرأءة القراءت السبع

https://www.facebook.com/groups/1411902922642673/?ref=share_group_link

كما سيتاح مشاركة الجمهور ستكون من خلال غرف إلكترونية عبر تطبيق Microsoft teams.