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عودة المقارئ بالجامع الأزهر برواية حفص عن عاصم والقراءات السبع

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القاهرة - سامية سيد - استأنف الجامع الأزهر ابتداءً من اليوم السبت، إقامة المقارئ اليومية برواية حفص عن عاصم، وكذلك مقارئ القراءات السبع – عدا قراءة الإمام عاصم -، وذلك في المواعيد التالية:- ١٠ ص مقرأة حفص عن عاصم، - ٤ عصرًا مقرأءة القراءات السبع. 

 

على أن تُبَثَّ المقارئ مباشرة عبر مجموعات عامة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وروابطها هي:

- مقرأة حفص عن عاصم 

https://www.facebook.com/groups/703197737564554/?ref=share_group_link

- مقرأءة القراءت السبع

https://www.facebook.com/groups/1411902922642673/?ref=share_group_link

 

كما سيتاح مشاركة الجمهور ستكون من خلال غرف إلكترونية عبر تطبيق Microsoft teams.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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