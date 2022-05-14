شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد بعد توليه رئاسة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد توليه رئاسة دولة الإمارات، وقال في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "فى الوقت الذى أشعر فيه بأخى العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإننى أشد على يديه وأدعو الله أن يقوى ظهره، ويشد أزره ويوفقه رئيسا وقائدا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة والده الحكيم فى خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير فى كل مكان".



رسالة الشيخ أحمد الطيب

يأتي هذا فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم فى قصر المشرف بأبوظبى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

شيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذى توفى صباح اليوم عن عمر 73 عاما.

وورى جثمان الرئيس الراحل الثرى فى مقبرة البطين فى أبوظبي، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبى عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى أُسس الدولة عام 1971.