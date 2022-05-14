شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح للطلاب التسجيل إلكترونيا لقياس مواهبهم في مجالات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائى وحتى المرحلة الإعدادية المشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها "حكومي وخاص ورسمى متميز ولغات"، موضحة أن ملء الاستمارة قياس الميول والاتجاهات مرحلة أولى لإحصاء وتحديد أعداد التلاميذ الموهوبين في مجالات الأولمبياد وفق ميولهم ومواهبهم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق منهجية متخصصة في كل مجال من المجالات السابق ذكرها للتصعيد على مستوى المدارس والإدارات والمديريات لتكوين فرق قومية في مجالات" الفريق القومى للعلوم والفريق القومى في الرياضيات والفريق القومى في الفنون والفريق القومى للسياحة والأثار والفريق القومى لابتكار ريادة الأعمال والفريق القومى للمسرح، وسيتم تكريم هذه الفرق وصقل مواهبهم لتمثيل مصر في المسابقات الأفريقية والعربية والدولية.