شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يوجّه قوافل توعية لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم عددًا من قوافل التوعية الشاملة إلى مجموعة من المناطق منها: جنوب سيناء، وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة المجمع التوعوية، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن مثل هذه القوافل الشاملة تستهدف التوعية بجميع القضايا المهمة التي تمسُّ المجتمع المصري وتؤثر فيه بشكل فاعل ومباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عياد أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

أوضح الأمين العام أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.