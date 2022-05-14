شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها الأول.. جولات لقيادات الأزهر على لجان امتحانات النقل الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت 14 مايو 2022 م امتحانات نقل الثانوية الأزهرية، وقام الشيخ أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤونِ التعليمِ بجولةٍ تفقديةٍ للجان نقل الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب، يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وأثنى على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كافةَ العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، واختتم الجولة التفقدية بعد أن أطمأن على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب نقل الثانوية.