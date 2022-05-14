شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه تابع بكل أسف واستياء ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام الكيان الصهيوني بأعمال عنف واعتداء على جنازة الصحفية البطلة الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، أمس الجمعة.

وأكد مرصد الأزهر إدانته ورفضه الشديد لتلك الأحداث المؤسفة، التي لم تراعِ حرمة الموتى، ولم تحترم حقوق الإنسان؛ حيًا كان أو ميتًا، وكرامة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية والاستفزازية تكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان المغتصب والمعتدي على حقوق الفلسطينين، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه تجاه الفلسطينيين والإنسانية، وإجراء تحقيق عادل في حادث اغتيال الصحفية البطلة شيرين أبو عاقلة، وما تعرضت له جنازتها من قلة مروءة وتجرد كامل من أسمى معاني الرحمة والإنسانية.

وتقدم مرصد الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني الحر وإلى أسرة الصحفية البطلة الراحلة، وإلى كل إنسان دافع عن قضايا بلاده المشروعة والعادلة، داعيًا المولى عز وجل أن ينصر فلسطين، وأن يأذن لأسوأ احتلال عرفه التاريخ أن يزول، وإلى هذا الأجل؛ يدعو مرصد الأزهر إلى إحياء القضية الفلسطينية في نفوس وعقول النشء والشباب العربي، وأن يلتفّ الجميع حول مساندة الشعب الفلسطيني والتعريف بجرائم الكيان الصهيوني، وعدم الالتفات إلى دعوات التفريق التي يروجها البعض بشكل متعمد أو غير متعمد.