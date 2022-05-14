شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء فى الشيخ خليفة.. ويهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحدة الشقيقة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم، الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.