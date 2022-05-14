شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية: إدراج مطالب مواطنين فى 10 محافظات بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى إنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى ستسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، أن التفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، لتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة تضمنت التعامل مع عدد 291 شكوى وطلبا، مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات، جاء في مقدمتها؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، وطلبات ترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحى، طلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التى تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة.

واختصت محافظات أسيوط، قنا، الشرقية، سوهاج، المنيا، البحيرة، القليوبية، بنى سويف، الدقهلية، والمنوفية؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 78% من إجمالى تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح إنه فى إطار جهود الحكومة الحثيثة لتيسير إجراءات توريد محصول القمح وتذليل العقبات أمام مزارعي القمح، تعاملت المنظومة مع 23 شكوى بهذا الشأن، حيث تنوع مضمون تلك الشكاوى بين التضرر من رفض استقبال بعض كميات القمح، والتضرر من كثرة الإجراءات المطلوبة لتوريد محصول القمح، أو بعد المسافة بين بعض مراكز تجميع القمح والأراضي الزراعية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة وتم التعامل الفوري معها و حسمها.

كما تلقت المنظومة عدد 12 شكوى من بعض الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والراغبين فى تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم فى مصر بالجامعات المختلفة، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المختصة، بالتعامل الفورى وحسم تلك الشكاوى، وفقًا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حرصاً على مستقبلهم.