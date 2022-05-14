شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:
- السبت 14 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة
- الأحد 15 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الاثنين 16 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 17 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الأربعاء 18 مايو :
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد
- الخميس 19 مايو :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة