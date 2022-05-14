طلاب إعلام القاهرة يشكون من جدول امتحانات نهاية العام: "المواد الصعبة قبلها يوم ونص"

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد كبير من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، من جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/ 2022، حيث أبدى الطلاب اعتراضهم على الجدول بمجرد إعلانه على الصفحة الرسمية للكلية ، مؤكدين أن الجدول مضغوط ولا يوجد فاصل زمنى بين المواد يمكنهم من مراجعة المقررات الدراسية .

وقال أحد الطلاب" أرجوا إعادة النظر فى الجدول ده لأننا كده هنمتحن شهر كامل وبين أتقل مواد يوم واحد بس ومادة تانية قبليها 10 أيام ومن الواضح أن المشكلة دى مش لمواد معينة بس لأن فى ناس من مختلف المواد ومختلف الأقسام بيشتكوا نفس الشكوى فأرجوا إننا نشوف المشكلة فين.

فيما قال طالب آخر" يعنى طلبنا نغير معاد مؤسسات صحفية عشان كانت تانى يوم مادة تانيه ومفيش بينهم يوم فتغيروا الميعاد وتغيروا مواعيد باقى المواد ف يبقا عندنا مؤسسات وحملات وفنون تشكيلية 19 و 20 و 21 ورا بعض واسبوع كامل فاضى قبلهم مفيهوش ولا ماده!!! هو دا طبيعى بجد وكل الكليات بتمتحن مادتين بالكتير أوى فى الأسبوع.

فيما قالت إحدى الطالبات " هو بردو مش عقلانى أن لحد دلوقتى بناخد اسيمنتس وتسليمها اخر الشهر ونبدأ اول شهر 6!!!" يا الاسيمنتس تقف ويعتمدوا درجة الاسيمنت الاول يا الامتحانات تتأخر شويه ما شهر 6 كله معانا حسب مخطط الكليه!! وماشاء الله كل المواد الصعبه قبلها يوم ونص وموسيقى قبلها 12 يوم دا فى اى منطق!! وبما أن الشهر فاضى كدا ليه امتحان اخبار يوم 13 واخراج 14 ؟؟؟، ولو الجدول مش مناسب مع سنه 4 تتقسم عادى والله او تتظبط تبقى فى الاخر لكن مش طبيعى نهائى أن كل المواد قبلها يوم ونص او نص يوم وماده قبلها 12 يوم يعنى مشوفتهاش فى حياتى قبل كدا بصراحه دا فى اعدادى كان المواد بينها فرق عن كدا، وإن كان الشكاوى اللى اتقدمت ملهاش لازمه طب ليه اقترحتوا علينا جدول الاول بما أن مفيش اى تغيير هيحصل واى رأى لينا مش هيتعمله اعتبار!!