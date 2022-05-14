شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تعقد اليوم اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة بمنصة البلاك بورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الاختيار عبارة عن مجموعة من الأسئلة التى تقيس الكفاءة التى من المتوقع أن يكون الطالب أتقنها، ويطبق الاختبار فى العديد من دول العالم وكلية الإعلام جامعة القاهرة أول كلية إعلام مصرية تطبق هذا الاختبار مما يعطى ميزة إضافية لخريجيها وتضاف الشهادة إلى C.V الطالب لدعمه فى جهات العمل الحكومية والخاصة.

وأكدت الكلية، أنه عند اجتياز الاختبار سوف يحصل الطالب على 10 درجات كاملة تضاف ضمن درجات مشروع التخرج، وفى حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار من المرة الأولى تتاح له فرصة ثانية، كما أن الكلية فى حال وجدت أن إحدى المهارات التى تسعى من خلال هذا الاختبار أن تقيس اكتساب الطلاب لها لم يكتسبها عدد كبير من الطلاب سوف توفر عدة ورش مجانية للتأكد من اكتساب هذه المهارة المهنية لدى جميع الطلاب.

وكشفت كلية الإعلام، أن الاختبار مكون من 50 سؤالا بالأساليب التالية ( اختيار من متعدد ، صح وغلط ، حل مشكلات ، ترجمة جمل ، القدرة على الكتابة الإعلامية السليمة من خلال اعادة صياغة او تحرير فقرة قصيرة ) وأن الاختبار أونلاين من خلال منصة Blackboard، ومدة الاختبار ساعتين.

من ناحيتها ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، أن هذا الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لقياس كفاءة الطلاب من حيث اتقان مهارات مهنة الإعلام التى تعلموها خلال سنوات دراستهم بالكلية والاطمئنان على أنهم اصبحوا بالفعل مؤهلين لمتطلبات سوق العمل وممارسة المهنة ، والاختبار يتكون من 50 سؤالا ويتطلب اجتياز الطالب له حصوله على 60 % ويمنح الطالب الذى اجتازه شهادة معتمدة من الكلية .

وأشارت إلى أنه سوف يتم تقييم التجربة بعد الانتهاء من الاختبار وإعلان نتائجه ، وستنظم الكلية بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى حفلا لتوزيع الشهادات على الطلاب الذين اجتازوا الاختبار والاحتفاء بهم.

وكانت الكلية قد شكلت لجنة برئاسة الدكتور هويدا مصطفى عميدة الكلية وتولت مهام المقرر لها الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الاكاديمى لوحدة الجودة بالكلية للإعداد والاشراف على اجراء هذا الاختبار وضمت فى عضويتها الاساتذة الذين رشحتهم الاقسام العلمية وهم الدكتورة سلوى العوادلى وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتور محمد عتران الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان والدكتور خالد صلاح والدكتور عادل فهمى الاستاذين بقسم الاذاعة والتليفزيون والدكتورة نرمين الازرق رئيس شعبة الإعلام باللغة الانجليزية والدكتورة فاطمة الزهراء السيد والدكتور سماح الشهاوى الاستاذين المساعدين بقسم الصحافة والدكتورة حياة بدر المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد أن من بين المهارات التى يقيسها الاختبار اتقان عمليات الإنتاج الإعلامى التقليدى والرقمى واستخدام ادواته بكفاءة وتوظيف المستحدثات التكنولوجية وشبكة الانترنت واجادة المهارات الاتصالية والتعامل مع المعلومات والبيانات لصناعة وانتاج المحتوى الإعلامي، فضلا عن مهارات اجراء البحوث واستطلاعات الرأى والقدرة على تحليل نتائجها وتوظيف وسائط التواصل الاجتماعى بكفاءة ومهنية فى العمل الإعلامى ، إلى جانب مهارات التواصل وإدارة الوقت وحل المشكلات والعمل فى فريق والمهارات اللغوية والترجمة والسلوكيات الاخلاقية الخاصة بمهنة الإعلام.