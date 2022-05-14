شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة جزئيات بامتحان العربى بالجيزة.. وسؤال عن مفرد كلمة "ميولك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية سؤال التعبير عما يبذله المسئولون في محافظة الجيزة لتزيين الأحياء، حيث جاء نص السؤال"يبذل المسئولون في محافظة الجيزة جهودا عظيمة لتزيين أحيائها بثوب جديد"، اكتب بطاقة دعوة لصديق لك تدعوه لزيارة معالمها والتمتع بجمالها ومشاهدة تطوراتها ، كما تحدثت الأسئلة عن الأنشطة المدرسية باعتبارها من أهم الأسس التي تبنى الإنسان المصرى نفسيا وبدنيا وعقليا".

وجاء بالامتحان " مفرد كلمة ميولك " مائل ـ مَيل، ملل ، مال"، والمراد بكلمة المتوازنة" الثقيلة ـ الصائبةـ المتينةـ المعتدلة"، فيما شكا بعض الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض جزئيات الامتحان وخاصة سؤال التعبير والنحو وبعض جزئيات الاختبار".

وأدى اليوم السبت الطلاب الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).