شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تقرر فتح تحقيق عاجل بعد تداول صور لطلاب فى حفلة "تنكرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل شهدتها منصات السوشيال ميديا بعد تداول صور لحفل قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الذى تم تنظيمه يوم الخميس الماضى، ضمن الأنشطة الطلابية وفى ختام دورة تدريبية نظمها القسم حول تنظيم الفعاليات.

وفى هذا الإطار، أكدت مصادر من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن إدارة الكلية قررت فتح تحقيق عاجل غدا الأحد مع المشرفة على الحفلة للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم الاحتفالية فى ظل وجود انتقاد من البعض لملابس الطلاب خلال الحفل.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الحفل على هامش دورة تدريبية لتنظيم الفاعليات وتعتبر تدريب عملى للدورة، مؤكدة أن كلية الإعلام معروفة باخلاقياتها وما تم حدث فى إطار الثقافة اليابانية بمشاركة شخصيات من مؤسسات ثقافية يابانية.

وتابعت المصادر أن ما تم فى الفاعلية عبارة عن تنكر وتنظيم مسابقة لأفضل شخصية يابانية استطاع الطلاب إلى الوصول إلى تجسيدها فى ملابس التنكر.