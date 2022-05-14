شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 .. غدا امتحان الدين والإنجليزى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 .. التى انطلقت اليوم فى محافظة الجيزة، يتضمن تأدية طلاب الصف الثالث الإعدادى غدا الأحد امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 ، يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية). جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الاعدادية في أول يوم بعدد من اللجان للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الخميس 19 مايو الجاري. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الاعدادية في أول يوم بعدد من اللجان للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الخميس 19 مايو الجاري.

شملت جوله المحافظ لجان مدارس الشهيد محمد محمود عبد العزيز الإعدادية بنين بالطالبية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرسة عثمان أحمد عثمان بالهرم والتابعة لإدارة الهرم التعليمية .

وقال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 186791 طالبا وطالبة مقسمين على 689 لجنة .

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلي اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم.

واطمأن المحافظ على تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظآ علي تركيز الطلاب كما إطمأن علي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل اللجان. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

وشدد محافظ الجيزة، على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

وإستمع المحافظ لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصل إلى 14 طالبا باللجنة مع الحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان.