شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مبادرة لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والورق في معهد جوته الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد جوته الألمانى في الإسكندرية، معرضا لمنتجات إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيك والورق، في إطار احتفالات الاتحاد الأوروبي بشهر أوروبا، والذي يأتي بالتزامن مع التحضير لمؤتمر cope27 المقام في شرم الشيخ.

وشارك فى المعرض ممثلو ٢٥مبادرة للحفاظ علي البيئة ومواجهة التغير المناخي في مصر، حيث قدموا المنتجات التي تم تصنيعها من هذه المخلفات.

ويأتي في إطار الخطوات التي تتخذها مصر لدعم البيئة والحفاظ عليها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.