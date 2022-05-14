شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 18 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها. ‏- برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها. - جوافة 15 جنيها. - خوخ 10 جنيهات.