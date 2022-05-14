شكرا لقرائتكم خبر عن قائد استثنائى ورجل سلام ومحبة.. محمد بن زايد رئيسا للإمارات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان منصب رئيس دولة الإمارات، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية، الجمعة، ليكون ثالث رئيس في تاريخ البلاد.

الشيخ محمد بن زايد له أدوار بارزة في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها الإمارات، وله جهود بارزة على وجه خاص في تطوير القوات المسلحة الإماراتية الذي تدرج في عدد من المناصب بها منذ تخرجه عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وصولا لتعيينه في يناير 2005 نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ولد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة العين يوم 11 مارس عام 1961، وهو الابن الثالث للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نشأ تحت رعاية والده ووالدته الشيخة فاطمة بنت مبارك.



محمد بن زايد رئيسا للإمارات



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