شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار ونشاط رياح بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة بالقاهرة والعظمى 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح بكافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.