شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تغلق مطلع الدائري من كورنيش المعادي كليا لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائرى، من محور كورنيش النيل، فى الاتجاه القادم من مناطق المعادى، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للمطلع المشار إليه، وذلك اعتباراً من الساعة 12 ص يوم الأحد الموافق 15/5/2021 ولمدة 21 يوماً .. وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

الاتجاه القادم من مناطق المعادى، الاستكمال بمحور كورنيش النيل، فيميناً اتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران، والعودة اتجاه مطلع الطريق الدائرى من محور الكورنيش اتجاه مناطق المريوطية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.