"الحجر الزراعى" يشرف على فحص وشحن أول دفعة من القمح الهندى إلى مصر.. صور

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندى يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر .

وأشرف العطار على فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشى الحجر الزراعى المصرى، وسحب عينات وتحليلها فى احد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الفحص الحجرى الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب .

وأكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندى والذى تعدت نسبة البروتين فيه الـ 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9 %، هذا بالإضافة الى مطابقته لكافة المواصفات الفنيه والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعى المصرى، حيث تأكد خلوه من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصرى، بالإضافة إلى زراعته فى مناطق خاليه من الامراض الحجرية الخطيرة.

وكان وزير الزراعة قد أصدر قرارا بسفر "العطار" على رأس لجنة من مفتشى الحجر الزراعى إلى الهند للإشراف على فحص وشحن اول قمح واردة من الهند والتى تصل إلى 55 ألف طن.