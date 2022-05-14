شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتوجه لأبو ظبى لتقديم العزاء فى وفاة خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى أبوظبي، لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة".
الرئيس السيسي يتوجه اليوم لأبو ظبى لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى أبوظبي، لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة".
سجلت أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات، وذلك بعد هبوط السعر العالمي للمعدن النفيس إلى مستويات 1811 دولارا، فى أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ أكثر من 3 أسابيع بضغط من ارتفاع عائد السندات الأمريكية، وجاء تراجع الذهب في مصر مع استمرار التذبذب في سعر الذهب بفعل عوامل العرض والطلب وتغير الدولار.
نشاط رياح بكافة الأنحاء وسرعتها على القاهرة الكبرى تصل 44 كم فى الساعة
تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية، نشاط رياح ملحوظ على عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى امتدت إلى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات النهار، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يزداد على كافة الأنحاء حيث تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى 44 كم فى الساعة.
الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية والوجه البحرى
الصحة: فحص 24 مليونا و609 آلاف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 24 مليونًا و609 آلاف و557 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا.
تبدأ وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج اليوم السبت، بمديريات الأمن بمحافظات "سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس – القاهرة".
تُقدر نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 7 مليار و35مليون جنيه.
نائب وزير التعليم: نعمل على إعداد خريج قادر على التنافسية في سوق العمل
أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تعمل على إعداد خريج قادر على التنافسية محليا ودوليا، في سوق العمل.
أفادت وكالة أنباء الإمارات، في خبر عاجل لها نشرته على حسابها على موقع "تويتر"، أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتى، انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات.
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حمدي فتحي لاعب الفريق وعدم شكواه من أى إصابة، موضحاً أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى، وفقا للرؤية الفنية، فى مباراة وفاق سطيف اليوم. وشارك حمدي فتحي فى مران الأهلى كاملا أمس على ملعب 5 يوليو.