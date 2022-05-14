أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتوجه لأبو ظبى لتقديم العزاء فى وفاة خليفة بن زايد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 5 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 3 حالات جديدة.

نشاط رياح بكافة الأنحاء وسرعتها على القاهرة الكبرى تصل 44 كم فى الساعة تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية، نشاط رياح ملحوظ على عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى امتدت إلى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات النهار، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يزداد على كافة الأنحاء حيث تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى 44 كم فى الساعة.