شكرا لقرائتكم خبر عن غطاء سحابى يقلل سطوع أشعة الشمس والحرارة على القاهرة الآن 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

كما يتأثر شمال البلاد بغطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

ويشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.