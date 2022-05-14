شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن القاهرة تعلن نتيجة وشروط قرعة الحج 2022 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أمن القاهرة تطبيق شروط قرعة الحج على من اختارهم الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام، وتمثلت تلك الشروط في الآتي :

-أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

-يجب ألا يقل سن الرجال من المتقدمين عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

-تقديم شهادة صحية تفيد بالخلو من أمراض الزهايمر، والأورام، وتليف الرئة، والفشل الكلوي.

-تلقي الجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.

وحرص رجال مديرية أمن القاهرة على تطبيق قواعد التباعد الإجتماعى وتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء إعلان نتيجة قرعة الحج.

وقام رجال الأمن بتوزيع الكمامات الطبية وتنظيم صفوف الحاضرين وإيجاد مسافات بين كل شخص واخر.

وبدأت مديرية أمن القاهرة تحت اشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن إعلان نتيجة قرعة الحج لعام 1443هـ/2022م بمقر المديرية الجديد بالتجمع الأول.

وتجرى القرعة بالطريقة العلنيةً في أحد الأماكن المخصصة باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشري، وكانت استقبلت أقسام الشرطة على مدار الفترة الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 - 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.