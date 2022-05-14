شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصل المنيا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار قيام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وافتتاح عدد من المنشآت بها.

أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنيا تحت رئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

موضحًا أنه من المقرر أن يقوم بجولة في المحافظة وأيضا افتتاح اعمال التطوير بمراكز الشباب بالمحافظة، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمراكز الشباب المختلفة على مستوي الجمهورية.

فيما تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالترحيب بوزير الشباب والرياضة في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في المحافظة كبير، وهو ما يظهر جليًا في عملية التطوير المستمرة في مراكز الشباب من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة في عدد مت مراكز الشباب بمحافظة المنيا والتي تتضمن مركز شباب سملوط، مركز شباب البهنسة، ستاد المنيا، ونزل الشباب الدولي بالمنيا.