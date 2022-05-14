شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية بمحافظة سوهاج ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم قافلة بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج ولمدة 6 أيام في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى.

وتستهدف القافلة فحص المواشي عن طريق التشخيص والعلاج المجاني كما تستهدف علاج المشاكل التناسلية بأحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج وكذلك التلقيح الاصطناعي الابقار والجاموس باستخدام سائل منوي ذو صفات وراثية متميزة في انتاج اللحوم والألبان من أجل تحسين السلالات المحلية ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.