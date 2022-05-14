شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحيى اليوم العالمى للطيور المهاجرة.. وتطالب بخفت الأضواء ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الأمم المتحدة، اليوم العالمى للطيور المهاجرة، الذى تحل مناسبته، اليوم السبت، بمطالبة سكان الأرض بخفت الأضواء ليلًا لمساعدة الطيور المهاجرة، قائلة: "يعد التلوث الضوئى تهديدًا كبيرا للحياة البرية بما فى ذلك العديد من أنواع الطيور المهاجرة".

وقالت الأمم المتحدة، في تغريده عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر: "‏تحت شعار "اخفت الأضواء ليلاً لمساعدة الطيور المهاجرة"، نحيى اليوم العالمى للطيور المهاجرة، يعد التلوث الضوئى تهديدًا كبيرا للحياة البرية بما فى ذلك العديد من أنواع الطيور المهاجرة، ويمكنه تغيير أنماط هجرة الطيور وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتي".



الأمم المتحدة عبر تويتر

ويعد التلوث الضوئى وتأثيره على الطيور المهاجرة محور اليوم العالمى للطيور المهاجرة 2022، وهى حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعى بالطيور المهاجرة وضرورة التعاون الدولى للحفاظ عليها، وستقام الأنشطة للاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم تحت شعار "خفت الأضواء للطيور فى الليل.

يتزايد التلوث الضوئى فى جميع أنحاء العالم. يقدر أن أكثر من 80 فى المائة من سكان العالم يعيشون تحت "سماء مضاءة" ، وهو رقم أقرب إلى 99 فى المائة فى أوروبا وأمريكا الشمالية. تتزايد كمية الضوء الاصطناعى على سطح الأرض بنسبة 2 فى المائة على الأقل كل عام ويمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.