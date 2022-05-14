شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يرأس لجنة اختيار رواد العمل العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة اختيار رواد العمل العربي، اجتماعا على هامش إجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الـ 96، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك لاختيار رواد العمل العربي المزمع تكريمهم فى مختلف مجالات واختصاصات المنظمة، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وعاشور تلى ممثل إتحاد عمال الجزائر، وناصر الجريد رئيس اتحاد عمال السعودية ، وسعيدة ناغزة ممثل أصحاب أعمال الجزائر أعضاء اللجنة .

فى مستهل الاجتماع قدم الوزير الشكر والتقدير للحضور، مؤكداً دور منظمة العمل العربية فى دعم مجتمع العمل العربي والعمال فى كافة النواحي، وفي مختلف قطاعات العمل فى البلدان العربية من خلال برامجها وأنشطتها المستمرة.

كما قدم الوزير باسمه واسم شعب مصر الكريم، وأعضاء اللجنة أحر التعازي لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة فى وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي وافته المنية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ذلك الرجل الذي كان خير سند لكل الشعوب العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية.

وشدد الوزير على أهمية وضع وتحديد بعض المعايير والمقاييس والأسس التي يمكن من خلالها الاختيار بين المرشحين للتكريم من الدول أعضاء المنظمة ، مؤكدا ضرورة تقديم الدول لعدد من المرشحين فى مختلف القطاعات والفرق سواء الحكومات أو أصحاب الأعمال أو العمال حتى يمكن الاختيار فيما بينهم بما نصت عليه لائحة المنظمة والأسس التي سيتم الاتفاق عليها من خلال لجنة الاختيار .

وأشار الوزير إلي أهمية يتم التنويه فى مؤتمر العمل العربي فى دورته القادمة على كل الدول الأعضاء أن يتقدموا بترشيح أحد الأشخاص عن كل فريق من الفرق الثلاث عند تحديدهم لقائمة المكرمين المرسلة للمنظمة، حتى نضمن الشفافية والنزاهة وتكريم المستحقين ممن أثروا مجتمع العمل بكل الجهود والأفكار وخدموا العمال بكل ما يملكون من خبرة وكفاءة .

ونوه الوزير إلى أن أنه يشترط في من يتم ترشيحهم للتكريم توافر عدد من الأسس من أبرزها أن يكون رائداً في مجال تخصصه ، وأسهم في تقديم خدمات جليلة لمجتمع العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة بما لديه من فكر وخبرة ، وكذلك أن يكون له إنجازات واضحة كانت موضع تقدير واحترام في مجال عمل المنظمة ، وايضاً أن يكون من الشخصيات البارزة المشهود لها بالمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية ورئاسة وعضوية المجالس واللجان المهمة سواء على الصعيد الوطني أو القومى أو الدولي ، فضلاً عن أن يكون المكرمين من ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجال تخصصهم وأصحاب أدوار مميزة في أنشطة المنظمة.

من جانبه قدم مدير عام المنظمة، الشكر والتقدير للوزير رئيس اللجنة، وعلى حرصه على اختيار رواد العمل العربي الذين يجب تكريمهم فى مجتمع العمل والعمال فى الوطن العربي كله وذلك فى الدورة القادمة من مؤتمر العمل العربي كما هو العرف فى المنظمة.

يذكر أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية وافق في نهاية اجتماعات دورته الـ 95 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة على تشكيل لجنة اختيار رواد العمل العربي الدورة 48 من مؤتمر العمل العربي القادم .