شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام النظائر المشعة لتحديد مسببات السرطان.. دورة تدريبية بالطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، دورة تدريبية متقدمة، عن "استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية والنظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات والأمراض ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية"، وذلك فى الفترة من 15/5/2022 إلى 19/5/ 2022، وذلك بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

وسيفتتح الدورة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، ومن الهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور يحيى الشخاتره، والدكتور طارق المغربى أستاذ البيولوجيا الجزيئية بمركز تكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، المنسق المحلي للدورة التدريبية.

ومن المقرر أن يحاضر في هذه الدورة التدريبية، نخبة من أساتذة الجامعات والهيئة، ومن بينهم الدكتور مصطفى العوضى الحائز على جائزة النيل فى العلوم، والدكتور محمد سلامة نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمد أحمد الحاصل على جائزة الدولة التقديرية لهذا العام، و الدكتور أحمد عثمان وكيل كلية جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، ويتم التدريب عن طريق المحاضرات والتدريب العملى بمعامل الهيئة بمدينة نصر، وحلقات النقاش وزيارة المعامل المتخصصة فى اكتشاف السرطان وعلاجه بمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357.

وأوضح الدكتور طارق المغربي المنسق المحلي للدورة التدريبية، أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تهدف إلى إطلاع المتدربين من الدول العربية الشقيقة وتدريبهم على الطرق المختلفة، سواء البيولوجيا الجزيئية او تقنيات النظائر المشعة، لاكتشاف الطفرات وعلاقة تلك الطفرات بالأمراض والسرطانات ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية.

ويضم البرنامج التدريبي مشاركة عدد 21 متدرباً، منهم 10 من تسعة دول عربية وهي السعودية والعراق وليبيا ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والسودان وموريتانيا، كما يشارك في الدورة 11 متدرباً مصرياً.