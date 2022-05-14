شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية وجمعية الفيزياء النووية ينظمان مؤتمرا في شرم الشيخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الجمعية المصرية للفيزياء النووية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، المؤتمر الـ 12 للفيزياء النووية والجسيمية ( نوباك 12)، والذى سيعقد فى الفترة من 15 إلى 18 مايو 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر غداً الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور ناصف قمصان رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية، رئيس المؤتمر، بمشاركة حوالى 30 مشاركاً من مصر والدول العربية والأجنبية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الفيزياء النووية، بدأ أولى دوراته في عام 1997، وقد عقد أحد عشر دورة قبل ذلك، وقد اكتسب هذا المؤتمر مكانة دولية وعلمية متميزة نظراً لتميز أبحاثه ومستواه العلمي والمشاركة الدولية فيه، وكذلك التقييم العلمي المتخصص للأبحاث العلمية للمؤتمر.

وأوضح الدكتور ناصف قمصان رئيس المؤتمر، بأن محاور المؤتمر تشمل فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، الفيزياء الحرارية النووية، فيزياء الطاقات العالية والجسيمات، الفيزياء النسبوية والكمية، النماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات ، فيزياء الاشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، استخدامات المفاعلات والمعجلات.