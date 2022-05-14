شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الاعدادية في اول يوم بعدد من اللجان للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتي الخميس 19 مايو الجاري.

شملت جوله المحافظ لجان مدارس الشهيد محمد محمود عبد العزيز الإعدادية بنين بالطالبية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرسة عثمان أحمد عثمان بالهرم والتابعة لإدارة الهرم التعليمية .

وقال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية 186791 طالبا وطالبة مقسمين على 689 لجنة .

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلي اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم.

واطمأن المحافظ على تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظآ علي تركيز الطلاب كما إطمأن علي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل اللجان.

وشدد محافظ الجيزة، على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

وإستمع المحافظ لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصل إلى 14 طالبا باللجنة مع الحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان.

وأشار المحافظ أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.

كما تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات لافتاً إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركه بمحيط المدارس.

ومن جانبه أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات مع المتابعه الدورية لسير العملية الإمتحانية لإزالة أي معوقات .

رافق المحافظ خلال الجولة السادة ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وأشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء المعنية .