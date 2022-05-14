شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: نعمل على إعداد خريج قادر على التنافسية في سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تعمل على إعداد خريج قادر على التنافسية محليا ودوليا، في سوق العمل.

وأضاف نائب الوزير خلال مؤتمر القيادة التعليمية في الأوقات الصعبة وفترات التغيير، إن نظام التعليم الجديد يعتمد على ما يفهمه الطلاب للمعلومات وكيفية الحصول عليها، مؤكدا أن المعلم أصبح دوره قائدا للعملية التعليمية وليس مصدر المعلومة الوحيد، مشيرا إلى أن لكل مدرسة قائد وليس مديرا، فالقائد الحقيقي هو الذى يقود التغيير بينما القائد العظيم من يخلق التغيير.

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بتونس خلال زيارته لتونس في إطار الاحتفال بعام الثقافة المصرية ـ التونسية 2021- 2022، وناقش الوزيران طرق تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن جهته نوّه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعراقة العلاقات التاريخية التونسية المصرية في كل المجالات والقطاعات وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال التدريب والتكوين المهني، مؤكدًا على أنه سيتم الحرص على تفعيل كل اتفاقيات الشراكة المزمع إنجازها بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني من خلال وضع برامج تنفيذية واضحة ومحددة الآجال.

وأكد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بتونس على تقارب التجربتين التونسية والمصرية في ما يتعلق بملف التكوين والتدريب المهني مثمّنا علاقات التعاون المشتركة في المجال وداعيًا إلى ضرورة الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة، ومشيرًا في ذات الوقت إلى تقارب الأهداف الإستراتيجية في المجال والرامية إلى جعل التكوين المهني مسار نجاح وتميز وركيزة أساسية للتنمية والتشغيل.