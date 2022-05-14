شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يعرب عن تقديره لثقة مجلس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، عن تقديره للثقة التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام إماراتية.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت بالإجماع صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.