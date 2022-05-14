شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح بكافة الأنحاء وسرعتها على القاهرة الكبرى تصل 44 كم فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية، نشاط رياح ملحوظ على عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى امتدت إلى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات النهار، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يزداد على كافة الأنحاء حيث تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى 44 كم فى الساعة.

ويشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.