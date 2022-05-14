شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

وتابعت: والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى .

ويشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.