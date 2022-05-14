شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022-2026 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية ، اليوم السبت ، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة، إعلان الكشوف النهائية اليوم وغدا (14و15 مايو الجاري) للمرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلى العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022- 2026، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات الاثنين المقبل (16 مايو الجاري) بمواقع العمل المختلفة، وتحت إشراف قضائى كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو الجاري.

وأكد وزير القوى العاملة أن الانتخابات النقابية العمالية بمراحلها الثلاث تتم تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية ، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.

وقال الوزير، إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التى سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وتحدد لهذه اللجان فتح باب الترشيح يومى 21 و22 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين يومى 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومى 27 و28 مايو ، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقى اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت فى التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومى 2و3 من نفس الشهر .