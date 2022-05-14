شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث قامت المدارس بقياس درجة حرارة الطلاب وتوزيعهم على اللجان بشكل يحقق التباعد بين الطلاب.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ستبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة 6 أيام حتى الخميس 19 / 5 / 2022، حيث يؤدى 186791 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 689 مدرسة ولجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة، وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الواقعة في نطاق عملهم برفع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وأكد أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).