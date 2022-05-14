شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادا على رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكست محافظة القاهرة، الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة بداية من يوم الجمعة 13 مايو تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الدولة لمدة ثلاثة أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذى وافته المنية صباح أمس .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد نعى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن الأمة فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها .

كما اعربً عن خالص العزاء لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته.