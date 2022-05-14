شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان الكيمياء فى مستوى الطالب المتوسط..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام من امتحان مادة الكيمياء ورقيا وإلكترونيا، حيث أكد طلاب مدرسة الحرية الرسمية لغات بمدينة السلام ،على سهولة امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، كما أن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون مشكلات، كما أكد أيضا طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات، أن الأسئلة تعتمد على الفهم والتحليل ولبيس الحفظ والتلقين، موضحين أن معظم أجزاء الامتحان فى الأسئلة الاختيار من متعدد الإلكترونية، بسيطة وتحتاج إلى التركيز للإجابة عنها.

من جانبه تابع جمال حشمت مدير إدارة السلام التعليمية سير وانتظام لجان الامتحانات، موجها على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لتحقيق التباعد بين الطلاب، إضافة إلى التعامل مع أى مشكلات قد تحدث أثناء سير اللجان وتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير الهدوء للطلاب.

فيما قال أشرف الجد مدير مدرسة الحرية الرسمية للغات إن الطلاب أدوا امتحان مادة الكيمياء ورقيا بأسئلة مقالية فى الفترة الأولى من لجنة الامتحان، ثم حصل الطلاب على راحة 15 دقيقة قبل أداء امتحان فى نفس المادة إلكترونيا على التابلت، بواقع 70% من الأسئلة الاختيار من متعدد.

وأضاف سامح عبد القادر نائب مدرسة الحرية الرسمية للغات، أن الطلاب أدوا الامتحان الإلكترونى بدون مشكلات تتعلق بمنصة الامتحان، حيث وفرت المدرسة فريقا للدعم الفنى تابع دخول الطلاب على منصة الامتحان حتى انتهاء الطلاب من الاختبارات بشكل منضبط وبدون معوقات فنية وتقنية.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن منصة الامتحان الإلكترونى عملت اليوم بشكل منتظم وظهرت بعض المشكلات الفردية في بعض اللجان وتعامل مسئولي التطوير التكنولوجى معها وتمكن كثير من الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة دون مشكلات تقنية كبيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.



أشرف الجد يتابع أداء طلاب الثانوى العام لامتحان الكيمياء أشرف الجد يتابع أداء طلاب الثانوى العام لامتحان الكيمياء



سامح عبد القادر يتابع سير امتحان الكيمياء سامح عبد القادر يتابع سير امتحان الكيمياء



طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء



جمال حشمت مدير إدارة السلام التعليمية جمال حشمت مدير إدارة السلام التعليمية



