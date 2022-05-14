شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 553 شابا بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ3358 عاملاً غير منتظم مسجلاً بإجمالى 3 ملايين و358 ألف جنيه، فضلا عن صرف 40 ألف جنيه لـ9 عمال على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 553 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 19 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 731 باحثا عن عمل، منهم 21 " قادرون باختلاف "، فضلاً عن استخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 78 شكوى فردية، تم تسوية 24 شكوى منها ودياً ، وتحويل 18 منها للمحكمة العمالية، و 36 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص آخر .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى ، تم التفتيش على 159 منشأة ، وتم تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 11 حملة تفتيش شامل ، والتفتيش على 16 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضراً منشأة مخالفة .