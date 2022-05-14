شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للاستشعار من البعد والعربى الأفريقى ينظمان مؤتمرا حول التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة القومية للاستشعار من البعد بوزارة التعليم العالى والمجلس العربى الأفريقى اليوم السبت، مؤتمر المناخ الخاص بالمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، وذلك في ضوء ما تمتلكه الهيئة القومية للاستشعار من البُعد من إمكانيات بحثية متميزة، يمكن أن تدعم توجهات المجلس، خاصةً في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عربيًّا وإفريقيًّا، وعلوم الزراعة، والري.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا التغيرات المناخية، وآثارها على الموارد المائية والزراعية، وبرامج التنمية المستدامة عربيًّا وإفريقيًّا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع حلول واقتراحات لمشاكل التغيرات المناخية، في إطار رؤية ودور المجتمع المدني؛ استعدادًا لتنظيم مصر المؤتمر الدولي لقمة المناخ نوفمبر المقبل.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول استقبال الهيئة وفدًا رفيع المستوى من المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، بقيادة اللواء مجدي أبو المجد رئيس المجلس.