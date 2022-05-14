شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحان الفقه والجبر وعلم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات طلاب النقل الثانوى الأزهرى، الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم في مادتى الفقه وعلم النفس، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى الفقه والعروض والقافية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحان مادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى الفقه والجبر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.