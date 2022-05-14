شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوى أداء امتحان الجغرافيا الورقى لمدة 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت المدارس لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء الامتحان في مادة الجغرافيا ورقيا، حيث بدأت اللجنة في العاشرة و15 دقيقة، ويستمر الاختبار لمدة 30 دقيقة، يبدأ بعدها الامتحان في نفس المادة إلكترونيا على التابلت.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.