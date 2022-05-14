شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 195 مشروعا فى نطاق 20 محافظة بتكلفة 9.90 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وقال عبد العاطى إن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بـ 195 مشروعا حتى تاريخه، في 54 مركزا من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالى 9.90 مليار جنيه.

وبلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2058 كم، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 3950 كيلومتر، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير 100 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.