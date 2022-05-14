شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إجراء قرعة الحج بـ7 مديريات أمن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج اليوم السبت، بمديريات الأمن بمحافظات "سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس – القاهرة".

وبدأ التقديم لحج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.