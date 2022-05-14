شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحان الإلكترونى فى الكيمياء لأولى ثانوى وانتظام سيستم الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الامتحان الإلكترونى فى مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وأكد طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بشارع الثورة، أن سيستم الامتحان يعمل بانتظام دون مشاكل، موضحين أن الأسئلة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، خاصة الامتحان الورقى الذى يمثل 30% من الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.