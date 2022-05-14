شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 7.3 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة فى موازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما بلغ ما تم تخصيصه فى مشروع الموازنة لتمويل الاغراض الانسانية والاجتماعية نحو 8مليار و352 مليون جنيه

يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القى البيان المالى حول مشروع الموازنة امام مجلس النواب واحالة رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.